İSKİ baraj doluluk oranı son durum: 26 Mart 2025 Baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç?
İSKİ'nin resmi sistemlerine göre, 25 Mart Salı İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 79,85 olarak ölçüldü. İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel baraj doluluk oranı duyuruluyor. Peki 26 Mart 2025 Baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç oldu?
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İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarındaki son durum merak ediliyor. İşte 26 Mart 2025 Baraj doluluk oranı
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26 MART BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
Baraj doluluk oranı bugün (26 Mart 2025) yüzde 79.83 oldu.
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26 Mart 2025 barajların doluluk oranı ise şöyle:
Ömerli Barajı % 92
Terkos Barajı % 81
Büyükçekmece Barajı % 75
Darlık Barajı %78
Sazlıdere Barajı %58
Pabuçdere Barajı % 85
Alibey Barajı %65
Kazandere Barajı % 86
Elmalı Barajı % 95
Istrancalar Barajı %50
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