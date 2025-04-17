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        Haberler Gündem 3. Sayfa İskenderun'da freni arızalanan su tankeri kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        İskenderun'da freni arızalanan su tankeri kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan su tankerinin otomobile ve üst geçit duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 06:52 Güncelleme: 17.04.2025 - 06:52
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        Freni arızalanan su tankeri kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        İskenderun'da Haci A. idaresindeki su tankeri, İsmet İnönü Mahallesi'nde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak önce Yusuf Kenan K'nin kullandığı otomobile ve ardından da üst geçidin duvarına çarpıp sürüklendi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; tankerde sıkışan sürücü ve beraberindeki Hüseyin K. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan Haci A. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #İskenderun
        #haberler
        #Hatay
        #Son dakika haberler
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