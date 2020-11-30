Isırgan otu yağı; cildin yaşlanmasını engellemektedir. Alerjik rahatsızlıkların giderilmesinde kullanılabilmektedir. Ayrıca hücre yenileme özelliğinden dolayı saçlara uygulanması durumunda güçlenmesini ve dökülmesini engellemektedir.

Isırgan otu tohumu yağı; masaj yapılarak uygulanabilir. Fakat uçucu bir yağ olmasından dolayı taşıyıcı yağ çeşitleri ile seyreltilmesi tavsiye edilmektedir. Bunun yanı sıra kompres yapılarak da kullanılabilmektedir. Bir parça bez veya mendil üzerine birkaç damla damlatılarak, gerekli bölgeye uygulanmaktadır.

Dilediğiniz takdirde banyo yapmadan önce su dolu sıcak su içerisine 10 damla eklenerek, yağın etkisini göstermesi için 10 dakika kadar su içerisinde dinlenilir. Bakım maskeleri içerisine karıştırılarak da cilde uygulanabilmektedir. Saçlar için hücre yenileyici görevi bulunmasında dolayı dökülme ve yıpranmaya karşı uygulanması halinde etkili olmaktadır.