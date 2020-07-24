Öncelikle cilt sağlığı dışardan değil içerden bakım uygulanmalıdır. Beden sağlığının yerinde olması ve cildin beslenmesine de etki edecektir. Beslenme şeklinizle cildinizin yaşadığı sorunlardan da kurtulmasına etken olacaktır.

Yağlı gıdalardan uzak durun: Özellikle sebum oranı yüksek kişilerde yani yağlı ciltlerde aşırı yağlı gıdalar tüketerek daha fazla yağlanma olmasına etken olacaktır. Ayrıca; sivilce ve akne gibi bir takım cilt sorunları daha fazla baş gösterecektir. Fazla toksin birikmesine neden olarak gözeneklerin tıkanmasına etki eder. Bu da cildin ışıltısını söndürmeye en önemli etkendir.

Taze sebze ve meyve tüketin: İçerikleri açısından sebze ve meyveler mineral ve vitamin içerdikleri ve ayrıca antioksidan özelliğine sahip oldukları için; etkili bir cilt koruması sağlayarak cildin ışıldayarak parlak bir görünüm kazanmasına etken olurlar.

Salatalık ve havuç tüketimini çoğaltın: Cildin ışıldamasında en çok etki sağlayan meyvelerde havuç ve salatalık; cilt için oldukça faydalı olan meyvelerdir. E vitamini cildi besleyen ve ışıltı ve canlılık veren vitamindir. Bol miktarda havuç ve salatalıkta bulunması açısından tüketilmelidir.

Günde bir elma tüketin: Cilt dostu olan elma; A vitamini deposudur. Cilt tabakasının güçlenmesini ve sivilce oluşumunu önler. Ayrıca; cilt sağlığını koruyarak cildin ışıltısını kazandırır.

Kafein, sigara ve alkol tüketmeyin: Bu üç zararlı madde cildiniz üzerinde oldukça zararlı etkiler oluşturur. Özellikle cildin aşırı ve zamanından önce kırışmasına, selülit oluşumuna ve ciltte sarkmalara neden olmaktadır.