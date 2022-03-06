İş ilanıyla gelen evlilik teklifi kâbusu oldu!

İHA

Eskişehir'de yaşayan Neşe Kalınbaçak, internetten tanıştığı ve gönül ilişkisi kurduğu şahsın kendisini evlenme vaadiyle 25 bin TL dolandırdığını iddia etti.

İddiaya göre, bir çocuk annesi 43 yaşındaki Neşe Kalınbaçak, temmuz ayında iş aramak için bir internet sitesine başvurdu. Kalınbaçak, burada isminin Mert K. olduğunu ve kendisini finans müdürü olarak işe alacağını söyleyen şahıs ile iletişim kurdu.

FOTOĞRAF BAŞKASINA AİT ÇIKTI

Şahsın bir süre sonra asıl amacının evlenmek olduğunu söylemesi üzerine ikili, yüz yüze görüşmeseler de bir gönül ilişkisine başladı. Daha sonra şahsın kendisinden sürekli para istemesi üzerine Kalınbaçak iki kez kredi çekti.

Kendisine olan borcunu ödememesi ve yüz yüze görüşme planlarını son anda iptal eden şahıstan şüphelenen Kalınbaçak, araştırdığında kişinin kendi ismini kullanmadığını ve gönderdiği fotoğrafın başkasına ait olduğunu gördü. Dolandırıldığını anlayan Kalınbaçak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'İŞE ALINDIN DEYİP, İŞİ EVLİLİĞE DÖNDÜRDÜ'

Kendisine evlenme vaat eden kişi tarafından dolandırıldığını belirten Neşe Kalınbaçak, başından geçen olayı şöyle anlattı:

"Ben iş için ilan vermiştim, o da oradan buldu beni. Bana 23 tane şirketi olduğunu ve isminin Mert K. olduğunu söyledi. 'Finans müdürü olarak başlayacaksın, işe alındın' dedi. Sonrasında işi evliliğe döndürdü. Niyetinin evlilik olduğunu ve benimle evlenmek istediğini söyledi. Sonrasında annesi ve babasıyla arasının bozulduğunu ve şirketlerden ayrıldığını söyleyerek para istemeye başladı. Benim açıkçası biraz iyi niyetim baskındır, kötü düşünmedim. 'Belki ihtiyacı vardır' diye düşündüm.

İKİ KERE KREDİ ÇEKTİM, UYGULAMASI İLE PARA GÖNDERDİM

Sürekli para isteyince, iki kere de kredi çektirince ben dedim 'Herhalde bu dolandırıcı.' Ailem ve çevrem de öyle deyince ben uyandım ve aramı bozdum. İsmi gerçekte Yunus Ş. imiş. 'Yunus'un şöyle, böyle bir durumu oldu' diyerek kendisinin değil, Yunus'un durumunun kötü olduğunu söyledi. Aslında gerçekte Yunus kendisi. Birisi 5, birisi 12 bin TL olmak üzere iki kredi çektim. Operatörün bir uygulaması var, oradan da sürekli para gönderdim. Onlarla ve kredilerin faizleriyle beraber toplamda 25 bin TL.

KENDİSİNE ULAŞAMIYORUM, BENİ ENGELLEDİ

Ben 11 Ocak 2022 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulundum. Parayı çok kez istedim. Ödeyeceğini söyleyerek geçiştiriyor, randevuları da son anda iptal ediyordu. O zaman da işte anladım onun dolandırıcı olduğunu. Zaten fotoğraf göndermişti bana, başka birinin fotoğrafını göndererek yaptı bunu. Fotoğraf genç biriydi. Onu da internette tarattığım zaman başka biri çıktı. Öyle olunca dolandırıcı olduğunu anladım. Şu anda kendisine ulaşamıyorum, beni engelledi.

İŞ İLANLARINI ARAŞTIRMADAN KARAR VERMESİNLER

Kesinlikle iş ilanlarını araştırmadan numaralarını vermesinler. İş ilanları da sıkıntılı. Çünkü böyle dolandırıcılık yöntemiyle çok kanan insan var. Ben bu insanın yüzünü de görmedim, sadece iyi niyetimin kurbanı oldum. Yüzlerini görmeden kesinlikle karar vermesinler."