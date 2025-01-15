İş Bankası'ndan ilave ana sermaye niteliğinde 500 milyon dolarlık Eurotahvil ihracı

Bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilmiş olan ilave ana sermaye nitelikli Eurotahviller arasındaki en düşük kupon faiz oranı ve en düşük prim ile sonuçlanan işleme 1,5 milyar ABD dolarına ulaşan talep geldi.

Geniş bir coğrafyaya yaygın çeşitli yatırımcı gruplarının yoğun ilgi gösterdiği işlemde Eurotahvillerin yüzde 41'i İngiltere'ye, yüzde 28'i Orta Doğu ülkelerine, yüzde 21'i Avrupa'ya, yüzde 8'i ABD'ye ve yüzde 2'si Asya ülkelerine satıldı. Yatırımcı kompozisyonunun yüzde 42 gibi büyük bir kısmı fon ve varlık yönetim şirketlerinden, yüzde 36'sı bankalar, yüzde 19'u hedge fonlar, yüzde 3'ü ise diğer yatırımcılardan oluştu.

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"Yüz yıldır destek olmak için çalıştığımız ülkemiz ekonomisine döviz cinsinden kaynak yaratırken, bilançomuzu daha da güçlendirdik"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni bir seneye başlarken uluslararası tahvil piyasalarında Türk ihraçları açısından açılışı gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, şöyle konuştu: "Bankamızın ilave ana sermaye niteliğindeki ilk borçlanma işlemi olma özelliğini taşıyan bu ihraçla daha önceki ihraçlarımızın yanına yeni bir Eurotahvil türünü eklemiş olduk. Böylece tarihi misyonumuz doğrultusunda, yüz yıldır destek olmak için canla başla çalıştığımız ülkemiz ekonomisine döviz cinsinden kaynak yaratırken, bilançomuzu daha da güçlendirdik. Ekonomimizin temel yapı taşı olan KOBİ'ler başta olmak üzere tüm işletmelerin, geleceğin sürdürülebilirlik ekseninde dönüşen ve dijitalleşen gereksinimlerine hazırlanmasının öneminin farkındayız. Temin ettiğimiz bu sermaye benzeri kaynağı kaldıraç olarak kullanarak ülke ekonomisinin hizmetine sunacağız."