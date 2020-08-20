ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin, özellikle de benim Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Erdoğan ile konuşacağız. Türkiye ve Erdoğan ile ilişkilerimiz çok çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Beyaz Saray'da yapacakları görüşme öncesi gazetecilerin karşısına çıktı.
Kazımi ise konuşmasında Türkiye ile ilişkilerine değinerek, "Türkiye'den gelen saldırılar kabul edilemez. Öte yandan Irak anayasası, ülkemizin, herhangi bir komşumuza yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermiyor. Türkiye ile durumları iyileştirmek için diyaloğa giriyoruz ve bu sorunları çözmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.
Bunun üzerine Trump, ABD-Türkiye ilişkileri hakkında, "ABD'nin, özellikle de benim Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Erdoğan ile konuşacağız. Türkiye ve Erdoğan ile ilişkilerimiz çok çok iyi." ifadesini kullandı.
Trump, bir gazetecinin, "Irak'ta Kürtlerin rolünü nasıl görüyorsunuz? Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkiler için önemleri nedir?" şeklindeki bir soruya ise YPG/PKK'yı işaret ederek, "Kürtler bizim DEAŞ'ı yenmemize yardım etti. Onlar ile çok iyi ilişkilerimiz var, onlara çok iyi davrandık." yanıtını verdi.
Ayrıca Suriye'den büyük oranda çıktıklarını ve sadece petrolü korumak için küçük bir kısım asker bıraktıklarını söyleyen Trump, "Kürtler (YPG/PKK) ile petrol üzerine bir çeşit anlaşma geliştireceğiz." dedi.
"ASKERLERİMİZİ IRAK'TAN HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇIKARIYORUZ"
Kazımi ile petrol ve askeri ilişkiler dahil birçok konuyu ele alacaklarını vurgulayan Trump, Irak ile çok iyi ilişkileri olduğunun altını çizdi.
Trump, bir noktada Irak'tan tamamen çıkmış olacaklarını belirterek, "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Irak ile petrol anlaşmaları da yapıldığının altını çizen Trump, bölgeden çekildiklerinde Irak'ın kendini savunabilecek güçte olmasını umduklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.
"BANNON İÇİN ÜZGÜNÜM"
Trump, eski danışmanı Steve Bannon'ın Meksika sınırında duvar örmek için başlatılan "We Build The Wall (Duvarı İnşa Ediyoruz)" kampanyasına sağlanan fonlar üzerinden dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmasına ilişkin de yorumda bulundu.
Bannon'ın görevinden ayrılmasından sonra kendisiyle bir ilişkisi olmadığını vurgulayan Trump, "Onun adına kötü hissediyorum. Onun için üzgünüm." ifadesini kullandı.
"We Build The Wall" projesiyle ilgili de çok fazla bilgisi olmadığını vurgulayan Trump, "Bannon bana projeyi anlattığında bunun çok uygun olduğunu söylemiştim." ifadesini kullandı.
Trump, Rusya'da muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın toksik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasına ilişkin yakın zamanda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan bilgi alacağını söyledi.
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