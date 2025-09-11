iPhone 17 fiyatı ve özellikleri: Apple iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max Türkiye fiyatı belli mi, ön sipariş ne zaman?

iPhone 17, optik kalitede 2 kat telefoto özellikli 48 MP Fusion Ana kameraya ve iPhone 16’daki Ultra Geniş kameradan 4 kat daha fazla çözünürlük sunan 48 MP Fusion Ultra Geniş kameraya sahip. Ve şimdi Ultra Geniş fotoğraflar, varsayılan olarak 24 MP. Yani yüksek kaliteli depolama ve paylaşma için ideal dosya boyutunda.

Böylece hep süper yüksek çözünürlüklü göz alıcı fotoğraf ve videolar çekebiliyorsunuz. Yakından çekim, uzaktan çekim, iç mekanda, dışarıda, parlak veya loş ışık koşullarında olması fark etmiyor.

Depolama yükseltmesi, kullanıcıların sık karşılaştığı “cihaz hafızası doldu” uyarılarını geciktirecek ve cihaz ömrü boyunca daha rahat bir deneyim sunacak.

iPhone Air: İnce tasarımın bedeli daha küçük pil. Performansı iPhone 16 Pro ile benzer olsa da bu yıl bataryalarda genel olarak büyük ilerlemeler kaydedildiği için Air, iPhone 17’nin gerisinde kalıyor.