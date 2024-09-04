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        Haberler Bilgi Yaşam İphone 16 ne zaman çıkacak? İphone 16 ne kadar, özellikleri nasıl?

        İphone 16 ne zaman çıkacak? İphone 16 ne kadar, özellikleri nasıl?

        Apple iphone 16 çıkış tarihi merak ediliyor. Teknoloji tutkunları iphone 16 serisinin çıkış tarihi için gözlerini Apple'dan gelecek resmi açıklamalara çevirdi. Apple, iPhone 16 serisi, Apple Watch X ve AirPods 4 Eylül ayında etkinlikle tanıtılacak. Peki İphone 16 ne zaman çıkacak? İphone 16 ne kadar, özellikleri nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 13:22 Güncelleme: 04.09.2024 - 17:00
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        • 1

          ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone 16 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Eylül ayı itibariyle lansman tarihi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Bu noktada ''iPhone 16 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu?'' soruları gündemdeki yerini aldı. iphone 16 çıkış tarihi yanı sıra özellikleri, renkleri ve Türkiye satış fiyatı Apple kullanıcıları tarafından araştılıyor. Peki İphone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri nasıl?

        • 2

          IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

          ABD’li teknoloji devi Apple, yeni modeli iPhone 16’yı tanıtmaya hazırlanıyor. Apple, yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftasında tanıtıyor.

          Buna göre, bu yılki Apple tanıtım lansmanının Eylül ayında yapılması ve iPhone 16 serisinin de Eylül’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

          Bir yabancı kaynakta yer alan habere göre Apple, bu yılki lansmanını 9 Eylül tarihinde yapacak.

        • 3

          IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

          Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler yaptığı iddia ediliyor. Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre bu özelliklerden bazıları şu şekilde:

          Capture Düğmesi: iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi.

          Bu düğme, sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.

        • 4

          Ekran İyileştirmeleri: iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor.

          Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun oynama deneyimini daha da iyileştirebilir.

          A18 Pro İşlemcisi Ve Yapay Zeka: iPhone 16 Pro modellerinin A18 Pro işlemcisi ile donatılacağı ve bu sayede yapay zeka fonksiyonlarının daha hızlı ve verimli çalışacağı düşünülüyor.

          48mp Ultra Geniş Açili Kamera: Pro modellerinde 48MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen yeni bir telefoto sensörü gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor.

          Bu, zoom yeteneklerini ve genel fotoğraf kalitesini artırabilir.

          IPHONE 16 HANGİ RENKLERDE ÇIKACAK?

          Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre, iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle;

          Çöl Titanyumu

          Siyah

          Beyaz

          Yeşil

          Sarı

          Pembe

          Mavi

          Mor

          (Görseller temsilidir. iPhone 16 serisine ait değildir.)

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