İlk sezonuyla büyük bir beğeni toplayan dizi Into The Night'ın 2. sezon tarihine ilişkin beklenen açıklama geldi. İşte Netflix tarafından duyurulan Into The Night 2. sezon tarihi...

INTO THE NIGHT 2. SEZON NE ZAMAN?

Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğenilen Into The Night dizisinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. Into The Night 2. sezon yayınlanma tarihi ise 8 Eylül olarak açıklandı...