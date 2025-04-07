İntikam cinayeti! Kendisini yaralayan kişiyi takip edip 1 yıl sonra öldürdü!

Olay önceki gün saat 17.10 sıralarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Fırat Kırdağ, bir arkadaşıyla birlikte alkol alarak sohbet ediyordu.

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Yanlarına gelen şüpheli biri bir şey söylemeden Kırdağ’ı bıçakladı. Kırdağ bıçak darbeleriyle ağır yaralandı, şüpheli ise olay sonrası kayıplara karıştı.

Fırat Kırdağ

Hastaneye kaldırılan Kırdağ hayatını kaybetti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin olay bölgesine gelirken ve olay sonrası kaçarken görüntülerine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda saldırganın 35 yaşındaki Y.G. olduğu saptandı. Y.G. düzenlenen operasyonla Kadıköy’de yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan soruşturmada, ikili arasında bir yıl öncesine uzanan bir husumet olduğu belirlendi. Ortaya çıkan iddialara göre, katil zanlısı Y.G., bir yıl önce Kırdağ tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Bu yaralama olayı sonrasında taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Olayı unutmayan Y.G., intikamını almak için bir yıl sonra Kırdağ’ı bıçakla saldırarak öldürdü. İşlemlerin ardından Y.G. adliyeye gönderildi.