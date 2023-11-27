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        Haberler Yaşam İnternetin zaman zaman kafa karıştırıcı bir yer olduğunu anlatan en iyi anlar

        İnternetin zaman zaman kafa karıştırıcı bir yer olduğunu anlatan en iyi anlar

        İnternetin oluşturduğu yeni gerçeklik sayesinde artık dünyanın dört bir tarafına erişebiliyoruz. Bu da bazen ilginç anlara tanıklık etmemizi sağlıyor; her ne kadar kişiyi tanımasak da tek karelik bir fotoğraf sayesinde 'her yerde' olabiliyoruz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:23
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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