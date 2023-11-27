İnternetin zaman zaman kafa karıştırıcı bir yer olduğunu anlatan en iyi anlar
İnternetin oluşturduğu yeni gerçeklik sayesinde artık dünyanın dört bir tarafına erişebiliyoruz. Bu da bazen ilginç anlara tanıklık etmemizi sağlıyor; her ne kadar kişiyi tanımasak da tek karelik bir fotoğraf sayesinde 'her yerde' olabiliyoruz.
Giriş: 27.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:23
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Kaynak: Instagram, I Am Cringe Ok sayfası
Haberi Hazırlayan: Başak Kanık