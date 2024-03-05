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        Haberler Spor Futbol İtalya Inter: 2 - Genoa: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Inter: 2 - Genoa: 1 MAÇ SONUCU

        Serie A'nın 27. haftasında lider Inter sahasında Genoa'yı 2-1 yendi ve puanını 72 yaptı. Inter bu galibiyetle ikinci sıradaki Juventus ile olan puan farkını 15'e çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 01:09 Güncelleme: 05.03.2024 - 01:09
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        Inter farkı 15'e çıkardı
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        Serie A'da 27. haftanın kapanış maçında lider Inter, Genoa'yı konuk etti.

        Milano temsilcisi, 30. dakikada Asllani ile öne geçti ve 38. dakikada Alexis Sanchez'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. Konuk takım 54. dakikada 54. dakikada Vasquez ile farkı 1'e indirdi.

        Inter mücadeleyi 2-1 kazandı ve puanını 72 yaptı. Inter bu galibiyetle ikinci sıradaki Juventus ile olan puan farkını 15'e çıkardı. Genoa 33 puanda kaldı.

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