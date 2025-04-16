İngiltere Premier Ligi'nde 31. haftanın sonuçları

İngiltere Premier Ligi'nin 31. haftasının son mücadelesi, Leicester-Newcastle Utd. karşılaşması oldu.

Zorlu deplasmanda Newcastle Utd. ev sahibi rakibi Leicester'i 3-0 mağlup etti.

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Man United, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Man. City'i tüm çabasına rağmen yenmeyi başaramayarak 0-0 beraberliğe razı oldu. Bu mücadele sonucunda Her iki takım da haftayı 1'er puanla kapattı. Man United aldığı 1 puanla toplamda 38'e ulaştı.

Deplasmandaki zorlu maçta Man. City, rakibi Man United ile eşitliği bozamayarak 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu sonucun ardından ev sahibi Man United puanını 38'e yükseltirken konuk ekip Man. City ise 52 puana ulaştı.

Liverpool, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Fulham'a karşı 3-2 mağlup bir şekilde sahadan ayrıldı ve puan kaybetti. Bu maçın ardından ev sahibi Fulham puanını 48'e yükseltirken konuk ekip Liverpool ise 73 puanda kaldı.

Chelsea, deplasmanda Brentford ile oynadığı maçta berabere kaldı. İki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı. 0-0 biten maçın ardından Chelsea'nın puanı 53, Brentford'un ise 42 oldu.