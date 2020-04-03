Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İngiltere'de ertelenen liglerin nasıl devam edeceği merak konusu... İngiliz futbolunun paydaşları olan Premier League, English Football League, Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) ve Lig Menajerleri Birliği’nin (LMA) bir araya geldiği toplantıda da bu konu hakkında kesin bir sonuç alınamadı.

Tüm kulüplerin, liglerin iptal ya da geçersiz sayılmasına karşı çıktığı bildirirken, bir Premier Lig ekibini yöneticisinde herkesi şaşırtan bir teklif geldi. The Athletic’de yer alan habere göre, ismi ve kulübü açıklanmayan bir yönetici, kalan maçların Çin’de oynanmasını teklif etti. Koronavirüsün dünyaya yayıldığı yer olan Çin’in doğru adımlar atarak mücadelede önemli yol kat ettiğini belirten yönetici, Premier Lig ekiplerinin tesislerinin de Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) bırakılabileceğini anlattı. Böylece NHS’nin üzerindeki baskının da azalacağını söyledi.

“KISA BİR SESSİZLİK OLDU”

Bu diyaloğu aktaran bir başka kulübün yetkilisi, teklif sonrası kısa bir sessizlik olduğunu belirtirken, bunun ciddiye bile alınmayacağını düşündüğünü ifade etti. Teklifin mantıksız ve çılgınca olduğunu belirten yönetici “Tüm Premier Lig takımlarını dünyanın öbür ucuna götürmek katliam olur. Koronavirüs ile mücadelede önemli yol kat etmiş bir ülkeye, koronavirüs tehdidi taşıyan kişileri götürürsek bizi topa koyarlar. Bunu yapmakta da haklı olurlar” dedi.

"BUNA SALGIN KARAR VEREBİLİR"

Bir başka kulüp yöneticisi ise toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu tam bir enerji kaybı… Hepimiz liglerin yeniden başlamasını ve hayatın normale dönmesini istiyoruz. Ancak buna karar sadece salgın karar verebilir. Pek de olumlu bir gidişat olduğunu söyleyemem” şeklinde konuştu.