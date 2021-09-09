Geri itmeler: İngiltere ve Fransa arasında kriz

Adının açıklanmasını istemeyen hükûmet yetkilisi, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, sınır kuvvetleri personelinin, tekneleri kendi sularından uzaklaştırmak için, eğitileceğini belirterek hükûmetin geri itme uygulaması ile ilgili potansiyel fikir üzerinde anlaşmaya varmasına rağmen operasyonel detayların hala kesinleşmediğini söyledi.
Yetkili, geri itme uygulamasının yalnızca çok kesin, dar koşullarda ve güvenli görüldüğünde uygulanacağını da sözlerine ekledi.
İçişleri Bakanı Priti Patel, dün G7 İçişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, göçmen krizi olarak adlandırılan meseleyi görüşmek üzere Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'le bir araya gelmiş ancak iki taraf herhangi bir yeni önlem üzerinde anlaşmaya varamamıştı.
Toplantının ardından bazı gazeteler, İngiliz hükûmetinin , sınır kuvvetleri personeline tekneleri geri çevirme izni vermeyi düşündüğünü yazmıştı.
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'in de İngiliz mevkidaşı Patel'e yazdığı mektupta, tekneleri Fransız kıyılarına geri itme taktiklerinin tehlikeli olacağı konusunda uyardığı kaydedilmişti.
Bu hafta şimdiye kadar 1500'den fazla göçmen, İngiliz Kanalı'nı tekneyle geçmiş ve İngiliz hükûmeti de insan kaçakçılığıyla mücadele etmek için elindeki her olası taktiği kullanacağını bildirmişti.
Geri itme uygulaması özellikle, deniz yoluyla Türkiye'nin kıyı bölgelerinden Midilli, Sisam ve İstanköy gibi Yunan adalarına geçmek isteyen sığınmacı botlarını zorla Türkiye'ye geri iten Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerinin uygulamaları, uluslararası medya kuruluşlarının haberlerine ve tarafsız sivil toplum kuruluşlarının (STK) raporlarına yansımış ve çokça gündeme gelmişti.
ULUSLARARASI HUKUK VE GERİ İTMELER
Geri itme muamelesi uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği (AB) kurallarına da aykırı.
Uluslararası Af Örgütünün, "Şiddet, Yalanlar ve Geri İtmeler" raporunda da düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye doğru geri itilmesinin "Yunanistan'ın fiili sınır politikası" haline geldiği belirtilerek, Avrupa Birliği'nin (AB) Yunanistan hakkında ihlal prosedürü başlatmasını istemişti.
Avrupa sınırlarındaki şiddetin herkesi ilgilendirdiği kaydedilen raporda, Haziran-Aralık 2020'de çoğu Meriç Nehri'nde olmak üzere Türkiye'ye 21 yeni geri itmenin belgelendiğine yer verilmişti.
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