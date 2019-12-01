İHA

Kazalar, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı ve Özdilek Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Meydana gelen kazalarda toplam 9 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazalarda yaralanan olmazken, Bursa Ankara Karayolunda trafik durdu. Emniyet Ekiplerinin olay yerlerine intikal etmesi ile araçlar çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Ekipler tarafından trafiğin güvenli bir şekilde akışı sağlanırken, kazalara ilgili tahkikat devam ediyor.