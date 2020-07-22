Günlük yaşantımızda yaptığımız işler ve farkında olmadan yapılan ters bir hareket ile belimizi çoğunlukla incitebiliriz. İncinme sonucu meydana gelen ağrılar da; kişide sıkıntı yaratabilmektedir. İncinme meydana geldiyse kendimiz şu şekillerde belimizi rahatlatabiliriz;

İlk olarak incinen bölgeye; bezin içine buz koyarak sarıp, günde 20 dakika boyunca tutabiliriz. Bu incinmeye bağlı olarak oluşacak şişliklerin geçmesini sağlayacaktır.

Sonrasında ise; kas ağrılarını buz ile sardığınızdan dolayı hissetmeyeceğinizden sıcak kompres yapabilirsiniz. Sıcak kompres; kaslarınızı gevşeterek, şiddetli ağrıyı kesecektir.

Kompres sonrasında, hafif kas gevşetici bir ilaç alabilirsiniz. Eğer öncesinde kullanmış olduğunuz bir ilacınız yoksa, doktorunuza danışabilirsiniz.

Tekrar belinizi incitmemek için günlük yaşantınızdaki hareketleriniz biraz daha yavaş şekilde yapmaya başlayabilirsiniz. Ağrılarınız devam ediyorsa, oturarak ve uzanarak dinlemeye kalkışmayın ve kaslarınızın sağlıklı şekilde çalışması için yaşantınıza devam edin.

Gerektiği takdirde belinizi desteklemek için ilk iki gün korse kullanabilirsiniz. Korseyi sadece kas ağrılarınız duruncaya dek kullanmanız yeterli olacaktır. Sürekli korse takmanız kaslarınızı zayıflatarak, sonrasında belinizi daha çok incinmesine neden olacaktır.