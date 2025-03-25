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        Haberler Gündem Güncel İlker Canikligil gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        İlker Canikligil gözaltına alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetmen İlker Canikligil'in sosyal medyada yayınladığı videosunda ve paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Canikligil, savcılık talimatıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 19:57 Güncelleme: 25.03.2025 - 19:57
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        İlker Canikligil gözaltına alındı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil hakkında Youtube'da yayınladığı bir videosunda alt sınıf olarak adlandırdığı kesime karşı toplu katliam(Order 66) uygulama çağrısında bulunması ve ayrıca X hesabından "Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" şeklindeki paylaşımı nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Canikligil, savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından ‘Suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlarından gözaltına alındı.

        İLKER CANİKLİGİL KİMDİR?

        İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne girdi. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra reklam sektöründe çalışmaya başladı. 2006'dan bu yana reklam yönetmeni olarak çeşitli ajanslarda çalıştı. 2010-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersi verdi. 2014 yılında İstanbul Film Akademi'de yönetmenlik dersleri vermeye başladı. 2019 yılında ise İstanbul Film Akademi'den ayrıldı ve bir Youtube kanalında içerik üretmeye başladı.

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