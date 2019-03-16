Tamer Karadağlı ile Zeyno Gönenç, uzun bir aradan sonra 'İkinin Biri' ile tiyatroya döndü. Karadağlı ile Gönenç, tiyatroya dönmelerini "Bizim için zor bir karar oldu; ama iyi ki tiyatroya dönmüşüz. Çok güzel bir ekiple, çok güzel bir oyun oynuyoruz" sözleriyle yorumladı.

Volkan ile Bora Severcan'ın kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekarlar'ın oyunu olan 'İkinin Biri', aralarında Birol Güven - Burcu Güven, Öykü Güven, Bora Tekay, Erhan Ertürk, Şenay Lambaoğlu, Yeşim Alıç, Süleyman Yağcı, Aydın Sarman'ın da olduğu seyircilerden tam not aldı.

'İkinin Biri', eşiyle birlikte kaldığı otelde bakanlıktaki sekreterle yaptığı aşk kaçamağına özel kalem müdürü, otel çalışanları ve beklenmedik misafirlerin dahil olmasıyla yaşanan karmaşayı sahneye komedi türünde taşıdı.