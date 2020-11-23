İkinci el araçta yeni beklenti!

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ikinci otomobil sektörüne de yansıdı. Satışlarda durgunluk yaşandığını ve fiyatların dengelendiğini belirten sektör temsilcileri, ikinci el araç pazarında bundan sonra yaşanabileceklere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Araç satışlarında son dönemde ciddi bir durgunluk yaşandığını belirten Otomerkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Faiz kararı tüm sektörler ve vatandaş tarafından takip ediliyordu. Gelinen noktada, kurdaki düşüş beklentisi araç alım kararlarını ertelemiş durumda. Bir durgunluk yaşandığını söyleyebiliriz. Oran vermek gerekirse, satışlarda yüzde 30-40 arasında bir azalma yaşandı" dedi.

Pazarda 1 ve 2 yaşındaki otomobillerde kurun etkisiyle fiyat düşeceğine yönelik beklenti oluştuğunu da kaydeden Karakaş, "Bayilerin yapacağı yıl sonu kampanyaları ile bu araç grubunda fiyatların yüzde 10 kadar düşeceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

'STOK SIKINTISI YENİDEN BAŞLAYABİLİR'

Karakaş, yıl başından bu yana devam eden stok sıkıntısının önümüzdeki dönemde de devam edebileceği uyarısında bulundu.

Otomerkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Pandemide ikinci dalgaya girmiş durumdayız. Vakalar otomobil fabrikalarının bulunduğu ülkelerde de ciddi boyuta gelmiş durumda. Bir kapanma dönemine girilirse sıfır araç tedarikinde yeni bir stok sıkıntısı ile karşılaşacağız" diye konuştu.

Stok sorununun ortadan kalkması durumunda ikinci eldeki fiyatların düşebileceğini belirten Karakaş, "Sıfır araçtaki tedarik problemi de giderilirse ikinci el araç fiyatlarında bir gevşeme, düşüş gerçekleşecektir görüşündeyiz. Bu dönemde uygun faiz oranlı krediler ve panik satışlar sebebiyle ortaya çıkabilecek fiyat indirimleri ile araç almak mantıklı olacaktır. Çünkü, Mart ayındaki gibi bir kapanma ile karşı karşıya kalırsak, fiyatlar yeniden yüzde 10-15 artabilir" dedi.

'ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN'

Sektördeki gelişmeleri değerlendiren 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, son bir haftalık pazar rakamlarına bakıldığında ikinci elde fiyatların dengelendiği bir sürece girildiğini söyledi.

Ülgür, "Bugüne kadar ikinci el ticareti yapanlar, araç fiyatlarının sürekli yükseliş trendinde olması ile daha fazla kâr ediyor ve stok kaygısı olmadan daha hacimli çalışıyorlardı. Ancak pazarın stabil hale gelmesi ve ikinci el firmalarının ellerinde çok fazla stok birikmesi, bunların nakde çevrilmesi zorunluluğunu getirdi. Piyasa koşulları ve stok maliyetleri nedeniyle artık birçok firma için bekleme imkanı kalmadı. Haliyle şu anda bu firmalar, ellerindeki araçları elden çıkartmak için kârdan feragat etmeye başladılar ve indirim yoluna gidiyorlar. Bu da ikincil el otomobil almanın en doğru zamanın şimdi olduğuna işaret ediyor" dedi.

'FİYATLARI DÖVİZ KURU BELİRLEYECEK'

Döviz kurunun sıfır araç, sıfır aracın da ikinci el araç fiyatını belirlediğini hatırlatan Ülgür, "Son 1-2 aya bakıldığında markaların çeşitli fiyat ve faiz kampanyaları düzenlediğini görüyoruz. Bu da ikinci el pazarında fiyatların normal seviyeye gelmesine neden oldu. Diğer taraftan döviz de stabil seyre dönüştü ve yıl sonuna kadar sıfır otomobil fiyatları artmayacaktır. Böylelikle ikinci el aracını sıfırdan pahalıya satmaya çalışanlar boşa zaman kaybetmiş olacaklar. Tüm bunlara ilave olarak, yeni Merkez Bankası Yönetimi’nin izleyeceği para politikalarının, ekonomi ve döviz kuruna etkisini de yakından izlemek gerekiyor. Hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatları bu değişimlerden etkilenecektir" görüşünü paylaştı.

2020 yılının ilk çeyreğinde global otomobil pazarında yaşanan süreçlerin bir benzerinin 2021’de de yaşanabileceğini de söyleyen Ülgür, "Pandeminin olumsuz etkisinin artmasıyla, 2021 yılının ilk çeyreğinde, bu yıl olduğu gibi, sıfır araç üretimi yavaşlayabileceği ve hatta tamamen durabileceği gerçeğini göz önüne almak gerekiyor" diye konuştu.

'ALIMLAR ERTELENDİ'

VavaCars’ın CEO’su Lawrence Merritt de, yıl sonuna doğru fiyatların düşebileceğini söyledi. Merritt faiz artırımıyla birlikte sıfır araçlarda yaklaşık yüzde 10’luk, ikinci el araç fiyatlarında ise yaklaşık yüzde 12 ile yüzde 15 arasında değişen bir düşüş beklediklerini ifade etti.

Yıl sonunda kampanyalı satışların da başlayacağını belirten Merritt, "Aralık ayında düşük faiz kampanyaları ve fiyat indirimleri yapılacaktır. Dövizin düşüşü devam ederse fiyat indirmek yerine distribütör destekli düşük kredi kampanyaları gelecektir. Bu da ikinci el piyasasındaki fiyatları yakından ilgilendiren bir durum. İkinci el araç fiyatlarının, sıfır fiyatlarına endeksli olduğunu göz önünde bulundurursak 1 ay içerisinde ikinci fiyatlarına etkileri de görülecektir" dedi.

Tüketicinin Kasım ayının başında dövizin yükselişiyle gerçekleşen zamla birlikte alımlarını ertelediğini belirten Merritt, tüketicinin fiyatların daha da düşmesini beklemeyi tercih ettiğini sözlerine ekledi.