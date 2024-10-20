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        Haberler Dünya IKBY'de milletvekili seçimleri için sandık başında | Dış Haberler

        IKBY'de milletvekili seçimleri için sandık başında

        Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde (IKBY) milletvekili seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 17:10 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:10
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        IKBY'de halk sandık başında
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        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor.

        IKBY'de yaklaşık 2 senedir ertelenen 6. dönem milletvekili seçimleri için seçmenler, saat 07.00'de sandık başına gitmeye başladı.

        Cuma günü yapılan 215 bin 960 güvenlik gücünün katıldığı özel oylama sürecinde yüzde 97'ye ulaşan bir katılım sağlanmıştı.

        Bugünkü oylamada ise 2 milyon 683 bin 618 genel seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor ve oy kullanma süreci saat 18.00'de sona erecek.

        Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetlenen seçimlerde 368'i kadın olmak üzere 1191 aday yarışıyor.

        Adaylar, Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılan 100 sandalyelik meclise girmek için yarışacak.

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        Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonundan cuma günü yapılan açıklamada, tüm seçim sonuçlarının Bağdat’taki merkeze gönderileceği ve genel seçimlerin tamamlanmasından 24 saat sonra seçimlerin ilk sonuçlarının açıklanacağı duyurulmuştu.

        - IKBY'nin 2018 seçimleri ve seçim sistemi ile kotalarda yapılan değişiklikler

        IKBY'de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri son olarak 30 Eylül 2018'de gerçekleştirilmişti.

        IKBY'de 111 sandalyeli meclis için yarışan partilerden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21, Goran (Değişim) Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 7, Kürdistan İslami Birlik Partisi'nin (Yekgirtu) yer aldığı Islaha Doğru Koalisyonu 5, Azadi ile Modern listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı.

        Kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.

        Irak Federal Mahkemesi, 21 Şubat'ta aldığı kararda, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölünmesi ve 111 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenlere 5 ve Hristiyanlara 6 olmak üzere 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" olduğuna hükmederek meclisteki koltuk sayısının 100'e düşürüldüğünü açıklamıştı.

        Irak Yüksek Yargı Konseyi ise 21 Mayıs'ta, 100 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılması kararı vermişti.

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        #Irak
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