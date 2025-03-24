İhşidiler Kurucusu, Tarihi, Özellikleri ve Hükümdarları: İhşidiler Nerede Kuruldu?

Tarihte birçok devletin yeri ve konumu merak edilmiştir. Her kültürde olan devletler, özellikle tarih ve kültür meraklıları tarafından merak konusudur. Bilhassa Abbâsîler’e bağlı olarak varlığını sürdüren İhşidiler hakkında internet üzerinde birçok bilgi bulunur. Ayrıca bu devlet hakkındaki birçok bilgi de merak konusudur. Peki İhşidiler ne zaman ve nerede kuruldu? Kim tarafından yönetildi? İşte İhşidiler Devleti ile ilgili merak edilenler…

İHŞİDİLER TARİHİ

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İhşidiler tarihi ile birçok kişinin ilgisini çekmiştir. Devlet, 935 yılında Muhammed bin Toğaç tarafından kurulmuştur. Devletin kurucusu olan Muhammed bin Toğaç, Abbâsîler tarafından Mısır valisi olarak atanan biridir. Fakat zaman içinde yönetimi ele geçirerek bağımsız hareket etmeye başlayan biri olmuştur. "İhşid" unvanı ise Samanîler tarafından Orta Asya’daki Türk beylerine verilen bir unvan olarak tarihe geçmiştir. Muhammed bin Toğaç’a da bu unvan Abbâsîler tarafından bizzat verilmiştir.

İHŞİDİLER ÖZELLİKLERİ

İhşidiler özellikleri arasında öne çıkanlar aşağıda listelenmiştir;

• Abbâsîler’e bağlı bir devlet olarak kurulmuş, ancak bağımsız hareket etmişlerdir.

• Mısır, Filistin, Suriye ve Hicaz bölgelerinde egemen olmuşlardır.

• Devletin kurucusu Muhammed bin Toğaç, Abbâsîler tarafından Mısır valisi olarak atanmıştır.

• Hicaz bölgesini kontrol altına alarak Mekke ve Medine’yi yönetmişlerdir.

• Ekonomileri tarım ve ticarete dayalı olup, özellikle Mısır’daki zengin topraklardan büyük gelir elde etmişlerdir.

• Askeri yapıları Türklerden ve Sudanlı paralı askerlerden oluşmuştur.

• Fatımîler tarafından yıkılmışlardır.

• İhşidiler kurucusu Abbasi Devleti'ne hizmet eden bir Türk komutanı olan Muhammed B. Tuğç (Toğaç) olarak bilinir.

İhşidiler, zaman içinde çeşitli nedenlerden yıkılsalar da Mısır ve Hicaz topraklarında iz bırakmışlardır.

İHŞİDİLER SINIRLARI NERESİ?

İhşidiler sınırları ise aşağıda verilmiştir;

• Mısır (Başkent: Fustat) • Suriye (Şam ve çevresi) • Filistin • Hicaz Bölgesi (Mekke ve Medine) İHŞİDİLER HÜKÜMDARLARI İhşidiler hükümdarları devleti yöneten ve tarih sahnesine geçen önemli kişilerdir; • Muhammed bin Toğaç (935-946) Devletin kurucusudur. Abbâsîler tarafından Mısır’a vali olarak atanmış, daha sonra bağımsız bir yönetim kurmuştur. • Ebu’l-Kasım Ünsurüddevle (946-961) Muhammed bin Toğaç’ın ölümünden sonra tahta geçmiş, ancak devletin gücünü koruyamamıştır. • Ebu’l-Hasan Ali (961-966) Kısa bir süre yönetimde kalmıştır. • Ebu’l-Feth Ünsurüddevle (966-969) Devletin son hükümdarıdır. Onun döneminde İhşidiler, Fatımîler tarafından yıkılmıştır. İHŞİDİLER NE ZAMAN KURULDU? Peki İhşidiler ne zaman kuruldu? Söz konusu devlet, 935 yılında bir Türk komutan olan Muhammed bin Toğaç önderliğinde kurulmuştur. Peki İhşidiler nerede kuruldu? Devletin kurulduğu yer ise Mısır merkezlidir. Ayrıca Suriye, Filistin, Hicaz bölgelerine kadar genişlediği de bilinenler arasındadır. İHŞİDİLER HANGİ DEVLETTEN AYRILDI? Sık sorulan bir diğer soru da “İhşidiler hangi devletten ayrıldı?” sorusudur. İhşidiler, Abbâsîler Devleti’ne bağlı bir valilik olarak kurulmuş bir devlettir. Fakat zamanla özerkleşerek bağımsız bir yönetim oluşturmuş ve tarih sahnesine bu şekilde geçmiştir. İhşidiler, 969 yılında Fatımîler tarafından yıkılan bir devlettir. Söz konusu devletin son yöneticisi ise zayıf bir yönetim sergileyen Ebu’l-Feth Ünsurüddevle olarak tarihe geçmiştir. Onun döneminde devlet iç karışıklıklar yaşamış ve sonunda Fatımîler, İhşidiler topraklarını ele geçirmiştir.

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