Iğdır FK: 0 - Van Spor FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Iğdır FK ile Van Spor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Iğdır FK haftayı 4, Van Spor FK ise 7 puanla tamamladı.
Giriş: 23.08.2025 - 23:44 Güncelleme: 23.08.2025 - 23:44
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Iğdır FK ile Van Spor FK karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 4'e, Van Spor FK ise 7'ye yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Manisa FK'ya konuk olacak. Van Spor FK, evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.
