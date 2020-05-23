İftar saat kaçta? 2020 İftar saatleri

İftar vakti saat kaçta? sorusu merak konusu oldu. Ramazan ayında iftar sofralarında buluşan vatandaşlar İslam'ın en önemli ibadetini gerçekleştiriyor. Bu yıl 30 gün sürecek ramazan ayında Müslüman vatandaşlar bugün son iftarını yaparak oruçlarını açıyor. Peki İstanbul, Ankara, Bursa'da İftar saati kaçta? İşte il il İftar saatleri ve ramazan imsakiyesi...

RAMAZAN İFTAR SAATLERİ 2020

Diyanet'in yayınladığı Ramazan İmsakiyesine göre; İstanbul'da İftar vakti 20.29'da, Ankara'da imsak vakti 20.11'de, Bursa'da ise 20.27'de olacak...

İL İL İFTAR SAATLERİ 2020

İFTAR DUASI

Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Resûl-i Ekrem, oruçlunun iftar anında yapacağı duanın geri çevrilmeyeceği müjdesini verir (İbn Mâce, “Ṣıyâm”, 48).

İftar duası, oruç tutan kişinin ibadet bilincini güçlendiren ve Allah katında özel bir konuma sahip bu ibadeti yerine getirmenin şükrünü içeren bir anlam taşıdığı gibi iftar sofrasında bulunanlar bakımından dinî eğitimin de bir parçasını oluşturur. Bu esnada herkesin dilediği şekilde dua etmesi ve şükrünü dile getirmesi mümkün olup Hz. Peygamber’den iftarla ilgili şu dua örnekleri nakledilmiştir:

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım” (Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 22);

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttuk, senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık, bizden kabul buyur; çünkü sen her şeyi işiten ve bilensin” (Dârekutnî, II, 185; ayrıca bk. Şevkânî, IV, 247).

Hadis kaynaklarında yer aldığı bilinmemekle beraber fıkıh literatüründe, “Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum; günahlarımı bağışla” (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 200) şeklinde dua edilmesi de müstehap görülmüştür.

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve –cehennem- ateşini bana haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı!

GÜNÜN AYETİ

Rab'leri, onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve bir cennetle müjdeler ki o cennette onlar için bitmez tükenmez nimetler vardır.

Tevbe, 21

GÜNÜN HADİSİ ŞERİFİ

"Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar."

Tirmizi