Mauro ise, "Ben bekar biriyim. Sana açıklama yapmak zorunda değilim. Ben sen terk ettin. Buna rağmen aynı şekilde devam etmemizi mi istiyorsun!" cevabını veriyor. Wanda bu kez, "Sen bir yalancısın. Hem evlisin hem bekar" diye tepki gösteriyor.