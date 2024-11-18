Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı

Bir vatandaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yazdığı dilekçeye "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek başladı ve ilginç bir istekte bulundu:

"Ülkemizde oldukça popüler olan futbol, insanları birleştiren tüm dertleri unutturan, bir spordur. Milli takım'da oynayan futbolcularımız, ayyıldızlı formayı terleterek ülkemizi tüm dünyada en iyi şekilde temsil etmektedirler. Ancak milli takımımızda bir santrofor eksiği bulunmaktadır ve bu eksiklik bizzat milli takım teknik direktörü sayın Montella tarafından da açıkça itiraf edilmiştir. Son Galler maçında da bu eksiklik herkes tarafından açıkça görülmüştür. Ülkemizin en büyük kulüplerinden Galatasaray'da santrofor pozisyonunda oynayan ve burada çok mutlu olan Mauro Icardi, kendi ülkesi Arjantin'de 'istenmeyen adam' ilan edilmiş olup, Arjantin milli takımı maçlarında son 6 yılda bilinçli bir şekilde oynatılmıyordur. Kendisi Galatasaray'ı ve Türk halkını çok sevmektedir. Türk milli takımda oynama isteğini kendisi belirtmiştir.

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REKLAM FIFA'nın koyduğu; 21 yaşına kadar en fazla 3 kez A milli takımda oynaması kuralı, Dünya Kupası ya da Copa America'da oynamama kuralı ve son milli takım formasını giymesinin üzerinden 3 yıl geçmesi kuralları gereği Mauro Icardi, eğer uygun görürseniz, çıkarabileceğiniz jet bir kararla ayyıldızlı formayı giyebilir. Daha önce Melissa Vargas'ı kadın Voleybol mili takımında oynamasına izin vermiştiniz ve sonrasında Kadın Voleybol takımı dünya şampiyonu olmuşlardı. Aynı durum milli takımımız için de geçerlidir. Ülkemizin dünya kupasını kazanması, Türkiye'yi prestij açısından farklı bir seviyeye taşıyacaktır.

Santrofor formayı giyebilir. Daha önce Melissa Vargas'ı kadın Voleybol mili takımında oynamasına izin vermiştiniz ve sonrasında Kadın Voleybol takımı dünya şampiyonu olmuşlardı. Aynı durum milli takımımız için de geçerlidir. Ülkemizin dünya kupasını kazanması, Türkiye'yi prestij açısından farklı bir seviyeye taşıyacaktır. Santrofor eksiğimiz Mauro Icardi ile tamamlanacaktır. Bu durum bir röportajda sayın Montella tarafından da dile getirilmiş olup Icardi'yi milli takımda görmek istediğini ifade etmiştir. Alacağınız karar yüce Türk milletinin itibarı ve iyiliği için olduğu açıktır. Doğru kararı alacağınızdan en ufak şüphemiz yoktur."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.