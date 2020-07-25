Nihat Özdemir futbol federasyonu başkanlığına seçildiğinde "futbolun Nihat abisi" diye büyük destek görmüştü.
Hatta Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç "emrindeyiz' diyerek büyük bir hoşgörü ile destek vermişti.
Ne var ki yaşanan süreç içerisinde Nihat abinin adaleti sorgulamaya başlandı. Hatta son haftalarda yaşananlar sonrası eleştiriler hatta kızgınlıklar açık olarak söylendi.
Nihat abinin federasyonu öyle kararlar aldı ki işin asıl sahibi olan kulüpler yok sayıldı.
Oysa futbol ailesinin tüm paydaşlarının alınan tüm kararlarda ortak bir noktada buluşması öngörülmüştü.
Futbol federasyonu yöneticileri ile yaptığımız görüşmede başkan Nihat Özdemir'in birçok konuda tek başına karar verdiğini öğrendik.
Kendisine verilen yetki çerçevesinde kulüpler ile görüşmenin sürekli belirsizlik göstermesi sorunları iyice büyüttü.
Kulüplerin en çok yakındığı yayıncı kuruluşla yürütülen görüşmeler.
Futbol federasyonu, Katarlı şirketin tüm isteklerini koşulsuz kabul edince Kulüpler Birliği tepkisini dile getirdi. Hatta görüşmeler de bulunmak istediklerini dile getirmişlerdi.
Fakat federasyon yine bildiğini okudu. BeIN Sports un masaya getirdiği isteklerini tartışmasız kabul etti. Sürekli indirim talep eden yayıncı kuruluş isteklerini kabul ettirdi.
Bu gidişle gelecek sezonda yine bu tür indirimlerin söz konusu olacağını tahmin etmek mümkün.
Oysa Kulüpler Birliği herkesin ortak çıkarına olan alternatif koşulları tartışmaya açtı. Başka yayıncı kuruluşlarla gerekirse Katarlı şirketi de içine alan bir oluşum önerildi. Amaç kulüplerin gelir kayıplarını en aza indirmekti.
Federasyon bu öneriyi duymadı bile.
Bir başka konu ise yabancı futbolcu kararı. 3 büyük kulüp başta olmak üzere 9 Süper Lig kulübü yabancı kararını Tahkim'e götürdü. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu yapılan başvuruları reddederek federasyonun 8+6 kararının uygulanacağını açıkladı.
Son yıllarda çokça değiştirilen yabancı kuralı yazboz tahtasına döndü. Bu karar alınırken mantıklı ve doğal olanın aksine yaptım oldu anlayışı dayatıldı.
Yine Süper Lig'den düşmenin kaldırılması için yapılan başvurunun gerekçeleri oldukça mantıklı olmasına rağmen gündeme bile getirilmedi. 1. Lig kulüplerinin tamamının aynı gerekçelerle düşmenin kaldırılmasını istemesi de yine yanıtsız kaldı.
Örnekleri çoğaltmak mümkün.
Tüm bu yaşananları görünce ister istemez akla gelen soru; bu federasyon kulüplerin değilse kimin federasyonu?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!