Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, mücadele sonrası galibiyeti kutladı.

Bir süre sonra sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılıların tekrar stadyuma çıkmaması için kapıların kepenklerini kapattı.

Bu durum hakkında G.Saray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, kulübün resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve F.Bahçe'ye kepenk indirttiklerini söyledi.

İşte Hatipoğlu'nun açıklamasının tamamı:

Çok güzel bir galibiyet aldık. Beşte beş ile geldik. Altıda altı ile dönmek istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Başta hocamız Okan Buruk’a, teknik ekibe, oyuncularımıza, taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Olağanüstü bir mücadele sergiledik. Hakkımızla, anamızın hak sütü gibi helal bir galibiyetle Kadıköy’den dönüyoruz.

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Takım olarak çok güzel geldik. Güzel gittik. İstanbul Emniyeti’ne teşekkür etmek istiyorum. Takımımızı son derece iyi karşıladılar. Saha içinde de tedbirleri almışlardı. Dönerken de hiçbir sorunla karşılaşmadık. Maalesef aynı şeyleri deplasman seyircimiz için söyleyemeyeceğim. Stada girişte, bir koridorda insanlığa yakışmayacak şekilde taraftarımız stada alındı. Bayılanlar, fenalık geçirenler oldu. Başkaları yaptığı zaman şikayet edenlerin daha kötüsünü statlarında yapmaları gerçekten üzüntü verici. Samimi olmadıklarını gösteriyor.