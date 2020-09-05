Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu İbrahim Büyükak, önceki gün Etiler'deki bir benzin istasyonunda görüntülendi. Aracına benzin almak için geldiğini söyleyen İbrahim Büyükak, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

İbrahim Büyükak, "Çeşme'den geldim, depoyu doldurdum. Şimdi memlekete, ailemin yanına gidiyorum. Biraz ailemle zaman geçireceğiz" ifadelerini kullandı.