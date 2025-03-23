İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklandığı kaydedildi. AA'da yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. İmamoğlu'nun terör soruşturmasında serbest kaldığı belirtildi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında serbest bırakılmasına itiraz edeceği açıklandı. Son gelişmeler doğrultusunda tutuklanan ve serbest kalan isimler de açıklandı. Peki, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmada hangi isimler tutuklandı, kimler serbest kaldı?

REKLAM advertisement1 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE YÖNELİK SORUŞTURMADA KİMLER TUTUKLANDI? REKLAM Mahkeme, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Ali İlbak, Ali Nuhoğlu, Adem Tuncay ve Ahmet Köksal hakkında tutuklama kararı verdi. İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklandığı kaydedildi.

Ayrıca İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, İş İnsanı Serdar Haydanlı, Servet Yıldırım, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek ve Ertan Yıldız için de tutuklama kararı çıktı.

ŞİŞLİ VE BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLARI TUTUKLANDI Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan da terör soruşturması kapsamında tutuklandı.

KİMLER SERBEST BIRAKILDI? Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu ve Alihan Aydın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın, Bayram Taşkınadli ve Bayram Taşkın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.