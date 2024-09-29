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        Haberler Dünya Ortadoğu Husiler'den İsrail'e yanıt: Geri dönüşü olmayan bir savaş olacak | Dış Haberler

        Husiler'den İsrail'e yanıt: Geri dönüşü olmayan bir savaş olacak

        Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail ile uzun soluklu bir savaşa gireceklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:57 Güncelleme: 29.09.2024 - 20:58
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        Husiler'den İsrail'e 'savaş' yanıtı
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        Husilere bağlı sözde Savunma Bakanlığı Manevi Yönlendirme Dairesi Müdür Yardımcısı Abdullah bin Amir, İsrail ordusundan yapılan "Husilerin de zamanının geleceği" şeklindeki açıklamaya tepki gösterdi.

        Bin Amir, "26sep.net" sitesine yaptığı açıklamada, "İsrail, 'Yemen'in de vakti gelecek' diyor. Yemenliler ise 'O vakit gelinceye kadar beklemeyeceğiz' diyor. Allah'ın izniyle ilerleyen günler ve aylar yenilgi değil zaferlerle dolu olacak. Bu, uzun ve geri dönüşü olmayan bir savaş olacak." ifadesini kullandı.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberine göre, İsrail ordusundan, "Husilerin de zamanının geleceği ancak ordunun şu an Hizbullah'a saldırı üzerinde yoğunlaştığı" yönünde bir açıklama yapılmıştı.

        İSRAİL HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

        Yemen'deki Husiler, İsrail ordusunun Hudeyde'ye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

        Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalının haberine göre, İsrail savaş uçakları, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentini hedef aldı.

        İsrail ordusu, Hudeyde kentinde bir elektrik santralini bombaladı.

        Sosyal medya aktivistlerinin yayınladığı görüntülerde, İsrail saldırısı nedeniyle Hudeyde limanında büyük bir yangın çıktığı görülüyor.

        İSRAİL ORDUSU HUSİLERİ HEDEF ALDI

        Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, çok sayıda savaş uçağının Ra's İsa ve Hudeyde'de Husilere ait mevkileri hedef aldığı ifade edildi.

        İsrail savaş uçaklarının, petrol ticareti için kullanılan Hudeyde limanı ile elektrik santrallerini vurduğu kaydedildi.

        Bunun Husilerin, İsrail'i hedef alan saldırılarına verilen bir "yanıt" olduğu ifade edilen açıklamada, hedef alınan limandan Husilerin İran'a ait askeri araç ve malzemeleri naklettiği ileri sürüldü.

        İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu da İsrail ordusunun Hudeyde limanında petrol tankerlerini hedef aldığını belirterek, limanda çıkan yangının fotoğraflarını yayınladı.

        Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de bunun İsrail'in temmuz ayında düzenlediği saldırıdan daha "geniş ve kapsamlı" olduğu vurgulandı.

        Husiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD dönüşü sırasında, Tel Aviv’in güneydoğusundaki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını duyurmuştu.

        İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada da Yemen'den ülkenin ortasına doğru fırlatılan bir füzenin engellendiği ve Tel Aviv'de sirenlerin çalındığını belirterek, bunun İsrailliler arasında paniğe yol açtığı duyurulmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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