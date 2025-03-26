Hugh Jackman yeni filmi için imajını değiştirdi, bambaşka biri oldu - magazin haberleri

Hugh Jackman yeni filmi için imajını değiştirdi, bambaşka biri oldu - magazin haberleri

Aksiyon filmleri kahramanı olarak güçlü fiziğiyle tanınan Hugh Jackman, değişimiyle şaşırttı. 56 yaşındaki Avustralyalı yıldız, yeni filmi 'The Death of Robin Hood'a (Robin Hood'un Ölümü) hazırlanırken yaptığı imaj değişikliğini sosyal medyada paylaştı.

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Film seti paylaşımında Jackman, soyunma odasında kendini makyaj ekibinin hünerli ellerine bırakmış halde görünüyor. Filmde kanun kaçağını canlandırmaya hazırlanan ünlü oyuncuya kalın kahverengi bir bıyık ve önleri dökülmüş bir saç görünümlü peruk hazırlarken titizlikle çalışan makyaj ekibi, Jackman'ın görünümünü tamamen değiştirmeyi başardı.

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Jackman, makyaj odası videosunu, "Robin Hood'un Ölümü'nün tüm oyuncu kadrosunda ve ekibinde bir derinlik, yoldaşlık ve ruh var. Bu harika deneyim için teşekkür ederim. Bir onur ve ayrıcalık. Teşekkürler İrlanda! Güzelliğinizin sınırı yok" sözleriyle paylaştı.

Michael Sarnoski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve Jackman'a başrolde Jodie Comer'ın eşlik ettiği film, Robin Hood'un suç ve cinayetle dolu bir hayatın ardından geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor.

Çekimlerin İrlanda'da yapıldığı filmde, Robin Hood, suç ve cinayetle dolu bir hayatın ardından geçmişiyle boğuşur. Artık o maceradan maceraya koşan bir halk kahramanı değil, kendisini ağır yaralanmış halde bulan ve ona kurtuluş şansı sunan gizemli bir kadının ellerinde hayatını gözden geçiren, savaşta yıpranmış yalnız bir adamdır. Filmin yapımcılığını üstlenen Aaron Ryder, Andrew Swett ve Alexander Black, filmin çekimleri öncesinde yaptıkları ortak açıklamada “Bu, hepimizin bildiği Robin Hood'un hikayesi değil. Michael çok daha ayakları yere basan ve içgüdüsel bir şey yarattı” demişti.