Hollanda İspanya maçı için heyecan dorukta. Günün hazırlık maçlarında en çok merak edilen 22:45'deki mücadele öncesi Hollanda İspanya maçı ile ilgili ayrıntıları bir araya getirdik...

HOLLANDA İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda İspanya hazırlık maçı bu akşam saat 22:45'de başlayacak ve mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Tim Krul; Joel Veltman, Stefan de Vrij, Nathan Ake; Hans Hateboer, Frenkie de Jong, Gini Wijnaldum, Donny van de Beek, Daley Blind; Memphis Depay, Luuk de Jong

İspanya: Unai Simon, Roberto, Garcia, Pau Torres, Gaya Canales, Busquets, Fabian Ferran, Morata, Asensio