Hindistan'da savaş uçağı düştü

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Hava Kuvvetleri, Hindistan'da savaş uçağının eğitim sırasında düşmesi sonucu güvenlik endişelerinin arttığını belirtti.

Agence France-Press'in (AFP) haberine göre Hindistan Savunma Bakanlığı, Sovyet döneminden kalma savaş uçağı MiG-21'in, geçtiğimiz günlerde Barmer şehri yakınlarındaki Rajasthan eyaletindeki çöle düştüğünü söyledi.

Ocak ayından bu yana gerçekleşen 6 kazanın MiG-21 tipi uçaklar olduğu ve bunun sonucunda 5 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF) yaptığı açıklamada, eğitim uçağının kaza sonucu düştüğünü ve nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Savunma Bakanı Rajnath Singh, Twitter'da kazaya ilişkin "Ulusa hizmetleri asla unutulmayacak" dedi.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.