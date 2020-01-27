Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kobe Bryant ile fotoğrafını da paylaştığı mesajında, "İnanmak çok zor. Huzur içinde yat kardeşim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkoğlu, Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Türkoğlu'nun açıklamaları:

"Yakından tanıdığım, onlarca kez karşılıklı oynadığım ve oynarken de keyif aldığım, beni zamanımın en iyi oyuncusunun böyle bir haberini almak kolay değil. Söyleyecek şey bulamıyorum. Gerçek değilmiş gibi geliyor. Bir gün hepimiz bununla karşılaşacağız. 2009 NBA finallerinde karşı karşıya gelmiştik. Ona yaptığım blok ve Kobe'nin sinirlenmesi... Maçtan sonra pozisyonun faul olduğunu söylemişti. Sporculuğuyla, aile yaşantısıyla, disipliniyle örnek aldığım bir insan için böyle haber olmak insanı şoke ediyor.