"Kendi çocuklarım olsaydı, muhtemelen doğum izninde olurdum. Ancak şu anda, sahip olduğum boş zamanların tamamı bana ait ve bunu hayallerimi gerçekleştirmeye ayırıyorum. Kendime ve etrafımdaki insanlara gerçekçi bir bakış sağlamaktan hoşlanıyorum. Benim için neyin önemli olduğunu, neyi sevdiğimi ve istediğimi bilmek kuaför olmak için doğru yönde adımlar atmamı sağladı ve açıkçası bu mesleği daha önce de düşünüyordum. Mesleğin hoşuma giden tüm şartları var: