Hera'nın Şehri'nde tabaka tabaka dönemlere ulaşılıyor

Karaevli Mahallesi kıyısındaki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında desteklenen kazılar 25 yıldır devam ediyor.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekanı, Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik başkanlığında yürütülen kazılarda, planlama kapsamında bu yıl ilk kez deniz kenarındaki alana geçildi.

"TRAK YERLEŞİMİNE AİT ENDER ALANLARDAN"

Prof. Dr. Neşe Atik, Heraion-Teikhos'un bölgede Trak kültürünün izlerini taşıyan ender yerleşimlerden olduğunu söyledi.

Antik kentin deniz kıyısındaki konumuyla dikkati çektiğini belirten Atik "Traklar tarih sahnesinden çekildikten sonra bölgeyi önce Romalılar ardından Bizanslılar ele geçirdi" dedi.

İZLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Bölgede Roma ve Bizans'ın hakimiyet göstermesine rağmen bugüne kadar herhangi bir bulgu elde edemediklerini anlatan Atik, şöyle konuştu:

"Bu yılki kazılarda bu teze ilişkin somut veriler elde etmeye başladık. En üst tabakada Bizans imparatorlarına ait çok miktarda para bulundu. Ayrıca Bizans döneminde kullanılan parlak renkli sırlı kaplar da gün yüzüne çıktı. Antik kentteki tabakalara katman katman inmeye başladık ve milattan sonra 4. yüzyıla yani İstanbul'un kurucusu olan Roma İmparatoru Konstantin dönemine ulaştık."

Atik, kazı çalışmaları ilerledikçe farklı bulgular elde ettiklerini belirterek, "Kazı sırasında biraz daha aşağı indiğimizde bir mezara ulaştık. Mezar hediyeleri bulunmuyordu. Bu durum, gömünün Geç Roma Dönemi'ne ait olduğunu düşündürüyor. Çünkü erken dönemlerde mezarlar zengin hediyelerle donatılırken, geç dönemlerde ekonomik koşulların zayıflaması sebebiyle zengin hediyeler olmuyor. O döneme ait bir iskeletimiz var." değerlendirmesinde bulundu.