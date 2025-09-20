Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Hera'nın Şehri'nde tabaka tabaka dönemlere ulaşılıyor

        Hera'nın Şehri'nde tabaka tabaka dönemlere ulaşılıyor

        Tekirdağ'da Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bir mezar gün yüzüne çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 13:42 Güncelleme: 20.09.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hera'nın Şehri' tabaka tabaka gün yüzüne çıkarılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaevli Mahallesi kıyısındaki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında desteklenen kazılar 25 yıldır devam ediyor.

        İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekanı, Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik başkanlığında yürütülen kazılarda, planlama kapsamında bu yıl ilk kez deniz kenarındaki alana geçildi.

        "TRAK YERLEŞİMİNE AİT ENDER ALANLARDAN"

        Prof. Dr. Neşe Atik, Heraion-Teikhos'un bölgede Trak kültürünün izlerini taşıyan ender yerleşimlerden olduğunu söyledi.

        Antik kentin deniz kıyısındaki konumuyla dikkati çektiğini belirten Atik "Traklar tarih sahnesinden çekildikten sonra bölgeyi önce Romalılar ardından Bizanslılar ele geçirdi" dedi.

        REKLAM

        İZLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

        Bölgede Roma ve Bizans'ın hakimiyet göstermesine rağmen bugüne kadar herhangi bir bulgu elde edemediklerini anlatan Atik, şöyle konuştu:

        "Bu yılki kazılarda bu teze ilişkin somut veriler elde etmeye başladık. En üst tabakada Bizans imparatorlarına ait çok miktarda para bulundu. Ayrıca Bizans döneminde kullanılan parlak renkli sırlı kaplar da gün yüzüne çıktı. Antik kentteki tabakalara katman katman inmeye başladık ve milattan sonra 4. yüzyıla yani İstanbul'un kurucusu olan Roma İmparatoru Konstantin dönemine ulaştık."

        Atik, kazı çalışmaları ilerledikçe farklı bulgular elde ettiklerini belirterek, "Kazı sırasında biraz daha aşağı indiğimizde bir mezara ulaştık. Mezar hediyeleri bulunmuyordu. Bu durum, gömünün Geç Roma Dönemi'ne ait olduğunu düşündürüyor. Çünkü erken dönemlerde mezarlar zengin hediyelerle donatılırken, geç dönemlerde ekonomik koşulların zayıflaması sebebiyle zengin hediyeler olmuyor. O döneme ait bir iskeletimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Heranın Şehri
        #Tekirdağ
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        First Lady komplo teorileri
        First Lady komplo teorileri
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Habertürk Anasayfa