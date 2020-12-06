30 yaşındaki Kaya, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

Herkese selam! Çıkan haberlere bir açıklık getireyim istedim. Evet maalesef evimizin bodrum katında ufak bir yangın çıktı. itfaiye hızla geldiği için büyümeden söndürüldü. Çok şükür evcil hayvanlarımız dahil bütün ev halkımızın sağlığı yerinde.

Ben de korktum tabi ama gayet iyiyim. Çok daha kötüsü olabilirdi, yalnızca şükrediyorum. Şehir içi ufak bir aile tatiline çıkmış gibiyiz. Daha ciddi güvenlik önlemleri alıp oğlumuz doğmadan birkaç güne evimize döneceğiz. Arayan, soran, merak eden herkesi öpüyoruz!