'Haydi Tut Elimi' ve 'Güldüy Güldüy Çocuk' filminin oyuncuları bir arada

'Haydi Tut Elimi' ve 'Güldüy Güldüy Çocuk' filminin oyuncuları bir arada

11 Mayıs'ta Maximum Uniq Hall'de sahnelenen 'Güldüy Güldüy Çocuk'un oyuncuları, 16 Mayıs'ta gösterime girecek olan 'Haydi Tut Elimi' filminin başrol oyuncuları; Nil Özdemir, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay ile bir araya geldi.

'Güldüy Güldüy Çocuk' ekibinin sahnelediği skeçleri izleyen 'Haydi Tut Elimi' filminin oyuncuları, oyun sonrası genç yeteneklerle bir araya geldi. Buluşmada, hem filmde hem de 'Güldüy Güldüy Çocuk' ekibinde yer alan Ezo Sunal da oyunculara eşlik etti.

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Usta oyuncular ve 'Güldüy Güldüy Çocuk'un yetenekli ekibini bir araya getiren 'Haydi Tut Elimi'; dans, müzik, takım ruhu ve yardımseverlik temaları etrafında şekillenen, keyifli ve heyecan dolu bir macera filmi...

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Başrollerini çocuk oyuncular; Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay’ın ve Işıl Yücesoy’unpaylaştığı, yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği, senaryosunu Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş’in kaleme aldığı BKM yapımı macera dolu 'Haydi Tut Elimi' filminin oyuncu kadrosunda ise; Ada Demirer, Ezo Sunal, Sevinç Erbulak, Alp Kırşan, Doğan Akdoğan, Tuğçe Karabayır, Coşkun Demir ve Erhan Yazıcıoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor.

'HAYDI TUT ELİMİ' FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurt dışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikâyesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikâyesi” için müthiş bir maceraya çıkar. Kimi zaman hüzün, kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşayacak olan gençlerimiz, macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak.