Meteoroloji açıkladı! 3 bölgede sağanak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA YAĞIŞ VAR

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 13, Parçalı ve az bulutlu, yarın gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA: 18, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 15, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 20, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

MUĞLA: 12, Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 21, Az bulutlu.

ANTALYA: 19, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı.

HATAY: 16, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 11, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 13, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 10, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 13, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 12, Parçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK: 18, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 20, Az bulutlu.

TRABZON: 17, Parçalı ve az bulutlu.

RİZE: 16, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 1, Az bulutlu.

KARS: -2, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 5, Az bulutlu.

VAN: 5, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 12, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 14, Az bulutlu.

SİİRT: 13, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 16, Az bulutlu.