Hava durumu nasıl? 9 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu

Hava durumu nasıl? 9 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu

Hafta sonu hava durumuna göre plan yapacak vatandaşlar bugün hava nasıl sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre ülkemizin büyük bölümünde bugün yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar da Güneydoğu Anadolu bölgesinde 3 ila 5 derece arasında artıyor.

BUGÜN HAVA NASIL?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yağmurlu, Hakkari'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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ÇIĞ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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