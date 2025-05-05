Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Konya, Aksaray, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. REKLAM

MARMARA VE KARADENİZ'DE SİS UYARISI Gece ve sabah saatlerinde Marmara ve Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIK İÇ VE BATI KESİMLERDE ARTIYOR Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

DOĞU ANADOLU'DA KISA SÜRELİ FIRTINA VAR Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 24, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İZMİR: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu BURSA: 27, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 26, Az bulutlu ve açık BALIKESİR: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu EDİRNE: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu REKLAM KIRKLARELİ: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu A.KARAHİSAR: 21, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu DENİZLİ: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu MUĞLA: 24, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ADANA: 24, Zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 23, Parçalı ve az bulutlu BURDUR: 23, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 23, Zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu NEVŞEHİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu BOLU: 21, Az bulutlu ve açık KASTAMONU: 22, Az bulutlu ve açık ZONGULDAK: 19, Az bulutlu ve açık AMASYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu REKLAM RİZE: 16, Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM: 16, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor KARS: 15, Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor MALATYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu VAN: 15, Gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA: 26, Az bulutlu açık ADIYAMAN: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu DİYARBAKIR: 24, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu SİİRT: 18, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor