Hatay’da 40 milyon TL’lik change operasyonu

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazalı ve hasarlı araçların şasi ile motor numaralarını, çalıntı, hacizli ve yurt dışından ülkeye sokulan araçlara işleyerek change yapan şebekeyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti.

Şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda A.K. ve A.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce alıp, sattığı 63 TIR'a el koyan polis, yaptığı incelemede 40 milyon değerindeki 21 TIR'ın change olduğunu belirledi.

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Adliyeye sevk edilip, hakim karşısına çıkan iki şüpheli, yurt dışığı yasağı ile serbest bırakıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.