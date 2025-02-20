Hatay'da nehirde cansız beden bulundu
Hatay'daki Asi Nehri'nde cansız erkek bedeni bulundu. İncelemelerin ardından cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi
Antakya ilçesinde vatandaşlar Atatürk Parkı Yaya Köprüsü altında bir cansız beden olduğunu fark etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekiplerince nehirden çıkarılan cansız erkek bedeninin üzerinde kimlik bulunamadı.
İncelemelerin ardından cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.