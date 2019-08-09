09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep'te, A.İ., kayıtlı olduğu aile hekiminin izinli olması nedeniyle ilaç yazdırmak istediği Doktor Mustafa Talat Bayram'ı (66),darbetti. Kimlik sorduğu için darbedildiğini öne süren Bayram'a 5 gün iş göremez raporu verildi.
Akılalmaz olay, sabah saatlerinde, Fatih Mahallesi Nüket Alevli Ersoy Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, ilaç yazdırmak için Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen A.İ., aile hekimi İrfan Gözek raporlu olduğu için Doktor Mustafa Talat Bayram'a ilaçlarını yazdırmak istedi.
5 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI
İddiaya göre, Bayram'ın kimlik istediği A.İ., doktora saldırdı. Diğre sağlık personelinin araya girmesiyle kurtulan Bayram, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri ise A.İ.'yi gözaltına aldı. Tedaviye alınan Doktor Mustafa Talat Bayram'a 5 gün iş göremez raporu verildi.
'HASTAM OLMADIĞI İÇİN KİMLİĞİNİ İSTEDİM'
Doktor Mustafa Talat Bayram, A.İ.'nin kendi hastası olmadığını belirtip kimlik istediğini dile getirerek, "İstediği ilaç ile dosyasındaki ilaç arasında uyumsuzluk vardı. Hasta benim hastam olmadığı için kimliğini istedim. Önce 'yok' dedi, sonra arabadan alıp geleceğini söyledi. Kimlik doğru ise ilacını yazayım dedim o sırada önce masaya vurdu sonra beri darbetti" dedi.
'BİR HAFTADA 3'ÜNCÜ SALDIRI'
Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak, saldırıya uğrayan doktoru hastanede ziyaret etti. Kazak, son günlerde kentte sağlıkta şiddet olaylarının arttığını belirterek, bir haftada 3'üncü vaka olduğunu söyledi.
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