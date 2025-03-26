Hande Ataizi'nin keyifli sohbeti
Hande Ataizi, bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda buluştu. Uzun süre sohbet eden ikilinin keyifli halleri objektiflere yansıdı
Giriş: 26.03.2025 - 10:41 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:41
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hande Ataizi, bir arkadaşıyla Nişantaşı'ndaki bir mekânda bir araya geldi.
Basın mensuplarını fark edince güneş gözlüklerini takan Hande Ataizi, arkadaşıyla uzun süre sohbet edip kahkaha attı.
Arkadaşıyla uzun süre mekânda vakit geçiren Hande Ataizi'nin keyfinin yerinde olduğu görüldü.
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