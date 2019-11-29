29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DHA'nın haberine göre; Hakkı Bulut, 16 Ekim'de saat 06.30 sıralarında sabah sporu için kızının evinden çıktı. Hakkı Bulut'un evden çıkmasının ardından eve giren iki kişi, Bulut'un kızı Naz Bulut'un yüzüne uyanmaması için sprey sıktı.
Hırsızlar evden Naz Bulut'un cep telefonunu, güneş gözlüğünü ve evde bulunan hançeri alarak eşyalarla birlikte kaçtı. Olay sonrası polis, 20 yaşındaki Önder Y.'yi gözaltına alındı. Eve giren diğer kişi hakkında ise yakalama çalışmaları sürüyor.
Tutuklu yargılanan Önder Y.'nin ilk duruşması Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Adliyede bulunan memurlar ve avukatlar Hakkı Bulut'a yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çekildi.
Duruşmaya tutuklu olarak yargılanan sanık Önder Y. (20) ve avukatı katıldı. Naz Bulut duruşmada şikayetçi sıfatıyla yer alırken, Hakkı Bulut duruşmayı izleyici olarak takip etti. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından başlayan duruşma, sanığın savunmasıyla devam etti.
"SİZİN EVİNİZE BEN GİRMEDİM"
Garsonluk yaptığını belirten Önder Y., 'Yaralama' suçundan da sabıkası olduğunu ifade ederek, "Ben Naz Bulut'un evine girmedim. Bu dosyada da hırsızlık yapan kişiyi bana benzettikleri için böyle söylüyorlar. Bu suçu işleyen ben değilim. Bu dosyada da hırsızlık yapan kişi, bana benzetildiği için hakkımda dava açılmıştır. Hırsızlık suçunu işleyen ben değilim" dedi.
"CEZA ALMASINI İSTİYORUM"
Naz Bulut ise "Başucumdaki telefon gitmişti. Babamın çamaşır odasını kurcalamışlar. Çantamı koridorda buldum. İçindeki 175 TL yoktu. Gümüş kolye, kol saatimi almışlar. Hançeri almışlar. Ben şikayetçiyim, zararım karşılanmadı. Gerçek suçlu kimse, evime kim girdiyse kesin olarak tespit edilmesini ve cezasını almasını istiyorum" diye konuştu. Mahkeme, sanığın son savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
"SİZİNLE HUSUMETİM YOK"
Duruşma bittiğinde sanık Önder Y., seyircilerin oturduğu kısımda bulunan Hakkı Bulut'a dönerek, "Sizin çalıştığınız yerde ben de çalıştım. Hakkı Bey sizin evinize ben girmedim, sizinle kişisel bir husumetim yoktur" dedi.
12 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR
“Nitelikli hırsızlık" ve “Konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan tutuklu olarak yargılanan Önder Y. hakkında toplam 12 yıl hapis cezası isteniyor. Yakalanamayan diğer şüphelinin dosyası ise ayrıldı.
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