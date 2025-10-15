Hakan Çalhanoğlu: Tek seçeneğim her zaman ülkemdi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı 4-1 yenerek grubu ilk iki sırada bitirme yolunda büyük avantaj yakalayan millilerimizin kaptanı Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1

"TEK SEÇENEĞİM HER ZAMAN ÜLKEMDİ"

Karşılaşma öncesi verilen plaket için çok mutlu olduğunu ifade eden kaptan, "Kocaeli halkına teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadıkları için. Tüm ekibe, herkese teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir hediye oldu benim için. Kariyerim boyunca bir anı olarak kalacak. Çok mutlu oldum. Tek seçeneğim her zaman ülkemdi, gururlu ve mutluyum.

REKLAM

İlk yarım saatte onları baskı altına almak istedik. İyi başladığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk 30 dakika, golleri bulunca averajı düşünerek hareket ettik. Oyun disiplininden kopmadık ve en önemlisi buydu." sözlerini sarf etti.

"MAÇLARDAN ÖNCE BENİMLE KONUŞUR"

Merih Demiral adına mutlu olduğunu ifade eden milli yıldız, "Merih zaten hep maçlardan önce benimle konuşur. Hem kullanan hem vuran oyuncularımız var. İki tarafta da tehlikeliyiz. Merih adına mutluyum, evinde 2 golle ayrılacak bugün. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.