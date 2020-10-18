Serie A'da Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, milli formayla Sırbistan'a karşı 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye konuşan Hakan, adının transfer dedikodularına karıştığı Galatasaray'la ilgili soruya cevap verdi. Galatasaraylı olduğunu saklamayan Hakan, Sırbistan maçının ardından şunları söyledi:

"Bir futbolcu için heyecan her zaman olur. Hem heyecan olur hem de insan kendisini duygusal hisseder. Burada gol attığım ve asist yaptığım için mutluyum. İlerleyen zaman ne gösterir bilmiyorum. Herkese selam olsun. Galatasaray'a, Fatih Hocama başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon Galatasaray olur."